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final fantasy Ⅷ フィギュアセット　ff8
商品番号 E97024625969
商品名

final fantasy Ⅷ フィギュアセット　ff8
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

ファイナルファンタジー8フィギュアコレクション　1,21.リノア　サイファー　２つ2.リノア　ラグナ　アーヴァイン　キスティス　キロス　５つ計　7つセットプライズです。サイファーは開封品、あとは未開封ですが、アーヴァインのテープだけ劣化で切れています。古い物になりますので、年代物中古品にご理解下さる方のみご購入宜しくお願いいたします。
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