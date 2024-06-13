京都大作戦 バスパン レア

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ご覧頂きありがとうございます！京都大作戦バスパン限定カラーです。かなりレアなカラーになりまふ。当日並んで購入。最近は子育てでフェスに行けないので出品します。使っていたので使用感あります。了承してくださる方で。神経質な方はご遠慮下さい。ウエストの紐は邪魔で取ったので、ご自身で紐やゴムを入れてください。サイズはMです。宜しくお願い致します！#京都大作戦#バスパン#フェス#レアカラー#2016限定カラー