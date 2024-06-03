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- 値下交渉可！TUBE ワイン［激レア］2000年 ALOHA Stadium
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商品詳細
TUBEの2000年にハワイ、アロハスタジアムで行われた記念ライブ。「JUNE.1.2000TUBELIVEAROUNDinAlohaStadium」1997KABINETTRHEINHESSENハワイで開催された際に購入したワインです。勿論、未開封品です。フリマサイトやオークションにも一切出品されていない、本当にレアな品です。TUBEファンの方ならお分かりだと思います♪箱は長期保存しておりましたため、少しだけ折り目等はありますが綺麗な状態です。一切出回っていないのでこちらの金額にさせて頂いております。ご検討の程宜しくお願い致します。#TUBE
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