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- RANE EMPATH BLACK / 美品 / ハードケース付
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商品詳細
HIPHOPDJやハウス界からも人気のあったRANE製のEMPATHBLACK。こちらはHIPHOP創始者GRANDMASTERFLASHとのコラボモデル。外部エフェクターを取付可能で、WetorDlyをフェーダーにより操作可能な為、繊細なエフェクト演出なども可能。３バンド、３チャンネルクロスフェーダーの強さはハンパじゃないです。交換無しでも未だガリ無し。その他、完全動作品です。音質もGOOD◎２年に１度ぐらいのペースで機材屋さんにメンテナンスもしてもらっていたので、状態は良いと思いますが、あくまでの素人目線での解釈ですので、NCNRとさせていただきます。パネルや背面も綺麗ですが、ネジだけは劣化しています。画像にてご確認ください。専用ハードケース、説明書、電源ケーブルが付きます。大変お得です。#RANE#DJ#HIPHOP#HOUSE#MUSIC#CLUB#Mixer#djmixer種類···DJミキサー
http://narcologia.ru/goods/freezer848798.html
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