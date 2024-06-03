Fantastics 八木勇征 HSJアクスタ

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中身確認のため1度開封していますがすぐに戻して暗所にて保管しておりました。新品未使用です。初期傷等は、ご理解の上ご購入お願いします。神経質な方は購入ご遠慮ください。アリーナライブまで日付が迫っておりますので、なるべく早くお手元に届くように努力致します。即購入⭕️／値下げ交渉⭕️