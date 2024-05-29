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浅野翔吾　レプリカユニホーム
商品番号 T93084433865
商品名

浅野翔吾　レプリカユニホーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ浅野翔吾選手のホーム用レプリカユニフォームとなります。ナイキ製の2023年ユニフォームです。サイズはLサイズとなります。新品未使用ですが、折りたたんで発送させていただきます。その点ご了承の程お願い致します。値下げ不可即購入可#読売ジャイアンツ#読売巨人軍#背番号51#NIKE#ナイキ#高松商業#ユニホーム#プロ野球#野球グッズ#応援グッズ#野球ジャンル（スポーツ選手）···野球
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