浅野翔吾　レプリカユニホーム

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読売ジャイアンツ浅野翔吾選手のホーム用レプリカユニフォームとなります。ナイキ製の2023年ユニフォームです。サイズはLサイズとなります。新品未使用ですが、折りたたんで発送させていただきます。その点ご了承の程お願い致します。値下げ不可即購入可#読売ジャイアンツ#読売巨人軍#背番号51#NIKE#ナイキ#高松商業#ユニホーム#プロ野球#野球グッズ#応援グッズ#野球ジャンル（スポーツ選手）···野球