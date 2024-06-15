陶芸　手作り陶器　大きい赤泥急須　1

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ご覧頂きありがとうございます。【整理品 骨董品ではありません】こちらの急須は、ロクロ成形の手作り一品物です。1230度で焼き上げています。使い勝手のいい安定性のある平丸急須で蓋合わせもピッタリとしています。いい茶漉しが入れてあります。【写真で確認の上】よろしくお願いいたします。製品寸法 高さ 10.5㎝ 胴径 11.0㎝ 重さ 270.g 容量 450㏄素人と採寸ですので、多少の誤差がある場合がございます。配送の前には品質の確認はしていますが全てを把握出来ていない事もありますので手作りの良さのわかる方、ご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。安心して良い取り引きが出来るように心掛け迅速に対応しております。