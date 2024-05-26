地唄？　紫檀？三味線　ハードケース　ジャンク

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当方三味線全くわからないのでよくわかりません使えるかも不明です画像で判断出来る方のみご購入下さいハードケースだけでも価値があると思います最終値引き品です写真に写っているもの全てお付け致します沖縄の方は購入お控えください