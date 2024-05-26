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地唄？　紫檀？三味線　ハードケース　ジャンク
商品番号 Q36851253814
商品名

地唄？　紫檀？三味線　ハードケース　ジャンク
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方三味線全くわからないのでよくわかりません使えるかも不明です画像で判断出来る方のみご購入下さいハードケースだけでも価値があると思います最終値引き品です写真に写っているもの全てお付け致します沖縄の方は購入お控えください
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