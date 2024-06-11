中国古美術　明時代七宝焼壺　古銅製　中国七宝三角壺　中国骨董

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中国古美術 古銅製の明時代七宝焼壺と思われます。色とりどりの華やかな魅力が満載、希少品です。◾️汚れ・傷等大きな欠けやひび、修復あと等は、素人目に見ると見当たりませんが、梅の絵柄の面に5cmx程の割と深いキズがあります。長年自宅保管しておりましたので、時代経過による色ハゲ、細かいキズ、シミや汚れもございます。画像にてご確認ください。◾️サイズ高さ：約30cm口部直径：約12.5cm胴直径（最大）：約21cm尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像の大壺のみです。■ご購入の前に骨董、中古品ですので、画像を十分ご覧になり、ご判断をお願い致します。品と種類···壺主な素材···銅#骨董品#古美術#アンティーク#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#茶器#茶道具#食器#中国#硯#ティーポット#根付#茶器#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#香炉#金属工芸#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#古美術#仏像#煎茶#鉄瓶#火鉢