Fender Mexico Stratocaster 96-97ストラト

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フェンダーメキシコ、エンセナダ工場製造スタンダードシリーズのストラトスタンダードシリーズ最初期の個体となります。未だ人気の高いフェンダーメキシコ。指板も味のあるメープルで鳴りも良いです。ネックは飴色のメープルで、フェンダー純正のロトマチックペグが映えます。ボディはアルダーで塗装もしっかりと質感があり、とても存在感のある渋い一本です。\u003cコンデション\u003e経年相応の細かなキズ等、ボディ各部にあります。電装系はPU3つとも問題なく、ノイズ等もありません。フレットは残約7-8割(私見)ビビり、音詰まりもありません。トラスロッド左右余裕ありそうです(全回し確認はしていません)現在目視でネックはストレートです。ボディやペグ、ブリッジ等に経年相応の傷などありますが、プレイヤーズコンディションです。トレモロスプリングは3本掛けです。重量は体重計計測で3.985kg中古品である事、傷等も多い事から神経質な方のご入札はご遠慮願います。中古楽器という事を充分に理解し、自分でネックや簡単な配線の調整などできる方のみご購入下さい。調整関連でのクレームは受け付けません。個人間のやりとりにおいて、ネックの状態や仕様について、認識齟齬が発生することはありますので、神経質な方はショップなどでご購入下さい。ノーブランドのソフトケースをお付けします。発送の際はクッション材にて丁寧に梱包させていただきリサイクル段ボールにて発送させて頂きます。(おそらく160サイズ)#fender#fendermexico#ストラト#stratcasterタイプ···ストラトキャスタータイプ