猫　サバトラ　ぬいぐるみ　マトリョーシカ　日本画　絵画　原画

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※こちらはフレーム込みのお値段です。1996年のロシア映画『こねこ』。猫たちが可愛いのはもちろん、人々も、音楽もカメラワークも良いです。猫が撮影してるみたい。猫好きにはたまらない映画です(=^x^=)主人公の仔猫チグラーシャ。『とら猫』という意味なんだそうですけど。私も、わが家のチグラーシャを描いてみました。お気に入りの小さなマトコケシと猫のぬいぐるみを、隣に置きました。日本画を描く時に岩絵具の下地などに使う水干絵具という顔料を使っています。日本的な、深みのある優しい色がとても綺麗な絵具です。size：27.6㎝×22.2㎝（フレーム外寸）里紙 水干絵具 胡粉吊るし紐もお付けいたします。#原画#絵画#日本画#水彩画#猫#とら猫#仔猫#サバトラ#チグラーシャ#マトリョーシカ#マトコケシ#ぬいぐるみ#ケーセン社#水干絵具2023.6.22絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他