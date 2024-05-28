三津山健次 盆栽鉢 長角 白釉無色貫入切足 作家鉢 盆栽小鉢

三津山健次盆栽鉢長角白釉無色貫入切足作家鉢盆栽小鉢三津山健次：茨城県出身の小鉢作家鉢裏に「三津山」の落款あり外寸 約10.5x8.5x2.5・複数購入いただける場合、送料分割引できる可能性があります。セットで出品しなおす必要がありますので、事前にお声がけください・こちらの商品は複数同時購入以外でのお値引きはご遠慮させていただいてます・梱包材は再利用のものを使わせていただいてます・中古品なので神経質な方はご遠慮下さい・NCNRでお願いしますNo.27種類···皿・鉢



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三津山健次 盆栽鉢 白釉貫入 丸 作家鉢 盆栽小鉢 - 陶芸



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