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CASIO PX-720
商品番号 V26844978465
商品名

CASIO PX-720
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOPX-720カシオ計算機定価：¥88000出品にあたりテストしましたが、不具合はありませんでした。取説は紛失していますが、メーカーのサポートページからダウンロード出来ます。できれば神戸市東灘区まで車で引き取りに来ていただければ助かります。積み込みは手伝います。又は運送業者の手配をお願い致します。重さは約32kあります。#カシオ計算機#CASIOPX_720アクセサリー・パーツ...スタンド種類...電子ピアノ
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