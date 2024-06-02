グレイシア vstar SAR PSA10

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PSA10の商品です。自らPSA鑑定に直出しを行った、ワンオーナー品です。PSA10でも、横線や微細な点かけなどがある場合がございます。PSA評価以上に状態を気になされる方は購入をお控えいただくようお願いいたします。また、ケースには初期キズがある場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。※状態確認のコメントいただいても返信はいたしません。PSA評価のみを基準にしてください。※値下げはこちらのタイミングで行いますので、値下げ交渉のコメントはご遠慮お願いいたします。交渉されても返信いたしません。※コンビニ払い等、お支払いが後日になる決済方法は購入をお控えください。コンビニ払いの場合はキャンセルさせていただきます。※すり替え等防止のため、返品のお受付はできません。※受取評価をしてくれない人が散見されます。商品が到着しましたら必ず受取評価をお願いいたします。