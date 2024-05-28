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吉野北人 チェキ風トレカ
商品番号 A11374784830
商品名

吉野北人 チェキ風トレカ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

16FC限定　B賞　吉野北人チェキ1度人の手に渡っているものなので、神経質な方はご遠慮ください。即購入可⭕️早め配送可能な場合ございます。購入前にコメント下さい。★+200円でCD4枚まで追加可能です。ツナゲキズナ/16BOOSTERZ/SummerRiot,Everest全て開封済みトレカ無しCD未再生。お好きな物をお好きな枚数お選び下さい。（その他出品中のCDどれでも可能）THERAMPAGEランペイジランページランペフォトカ　トレカ　チェキRIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍　鈴木昂秀後藤拓磨サマライ
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