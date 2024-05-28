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- 上鈴木正一 油彩画 A3『美しい立ち姿-8』8/23(水)20時までの掲載です!
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商品詳細
※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●【美しい立ち姿】の8作目 ぜひそばに置いてあげてください。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としアートの本場ニューヨークで、5回の個展開催実績があり国内ではJRA顕彰馬の肖像画なども手掛けています。◉技 法 独自の技法による油彩画◉支持体 ボードに和紙貼りの下地◉サイズ A3◉サイン 左下(Ka)◉額 装 あり/表面にプラスチック板が入ります。
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