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信楽焼 水指 瑞峯 共箱 耳付水指 茶道具【k1674a】
商品番号 L63377004946
商品名

信楽焼 水指 瑞峯 共箱 耳付水指 茶道具【k1674a】
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】胴径　14.5cm耳を含む巾　17.5cmつまみまでの高さ　18cm目立った傷なく良い状態です。#YUTORIの水指一覧----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/approximate110220.html
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