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- 【茶道具】中嶋紀義造 黒唐津茶入（共箱）
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商品詳細
種類···茶道具商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、茶入の蓋裏金張に経年によるシミ、くすみ、汚れがあります。割れや欠けなどは見当たりません。仕覆…石畳宝ちらし紋神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】胴約5.2㎝ 口径約2.4㎝ 高さ約8.6㎝ (採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/message481727.html
http://narcologia.ru/goods/traverse879926.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi251447.html
【茶道具】中嶋紀義造 黒唐津茶入（共箱） 厳選アイテム
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