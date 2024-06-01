【希少】オンバーンBREAK 未開封

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激レアですので未開封品は他に販売中の出品がありません新品未開封品希少品 レア品ポケモンカードXYBREAKオンバーンBREAKBREAK進化パックカード12枚セットプレイヤーズガイド1枚詳細写真にてご確認ください。匿名発送にて対応致します。防水対策等しての梱包致します。未開封品ですので、初期傷、欠け、縦線、横線等、写真にて判断できない場合や、極度に状態を気にされる方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。上記理由から購入後のクレーム、キャンセル、返品交換等はお断りさせて頂きます。ご了承ください。#レア#希少#絶版#ブレイク#Blake#パック未開封#デッキ#未開封