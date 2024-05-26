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古備前　大型鉢　睡蓮鉢　メダカ鉢
商品番号 I28328624859
商品名

古備前　大型鉢　睡蓮鉢　メダカ鉢
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 13,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

繋ぎで直した古備前鉢です　重さありお求めの方に是非　土日SALE出品中但し沖縄配送費は購入者負担致します返品交換は致しませんのでご了承の上ご購入下さいご質問が有れば是非コメント下さいサイズ　直径　27㎝　　　　底径　19㎝高さ　32㎝　　　　胴体　92㎝(広い所)
http://narcologia.ru/goods/stage634597.html
http://narcologia.ru/goods/waveform710517.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney523749.html

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