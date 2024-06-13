ブルマァク　ウルトラマン　ミドルソフビ（1）

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商品詳細
フィギュアシリーズ···ウルトラマン特徴···ソフビ、ブルマァクウルトラマンのミドルソフビですウルトラマンのミドルソフビを別途出す予定ですので区別するために（1）としました当時物左肩部分がかなりキツク切れ目が見えますが、腕が外れることはないと思います首が、カクカクしますがそういう作りのようです頭をかぶせるタイプになっています中古品ですのでキズ塗装落ちあります記名はないようです背中にシミのようなものがあります写真にてご確認ください
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