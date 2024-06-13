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ブルマァク　ウルトラマン　ミドルソフビ（1）
商品番号 M21800422134
商品名

ブルマァク　ウルトラマン　ミドルソフビ（1）
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 10,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···ウルトラマン特徴···ソフビ、ブルマァクウルトラマンのミドルソフビですウルトラマンのミドルソフビを別途出す予定ですので区別するために（1）としました当時物左肩部分がかなりキツク切れ目が見えますが、腕が外れることはないと思います首が、カクカクしますがそういう作りのようです頭をかぶせるタイプになっています中古品ですのでキズ塗装落ちあります記名はないようです背中にシミのようなものがあります写真にてご確認ください
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