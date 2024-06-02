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キモ絵（探検心）シルクスクリーン
商品番号 C83986175683
商品名

キモ絵（探検心）シルクスクリーン
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成17年に社会人になった記念に購入しました。当時450000円で購入しました。子供達が産まれて部屋に飾るスペースもなくなってきたので出品致します。額に傷はありますが、中身はキレイな状態です。写真にてご確認下さい。あくまで中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。
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