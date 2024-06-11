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商品詳細
CARINAのフルートです2年程前に新品で購入し数回使っていましたが使うタイミングが無くなったため出品します。やや汚れが何箇所かありますが、傷や凹みなどはありません。タンポは綺麗な状態です☺︎全音問題なく出ますお掃除棒付きでケースとセットでお送りします即購入◎レベル···初心者レベル···中級者
http://narcologia.ru/goods/passivity370183.html
http://narcologia.ru/goods/influenza248393.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion792378.html
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