なにわ男子　西畑大吾　アクスタ　アクキー　なにわのにわ

なにわ男子西畑大吾くんアクスタ×2／アクキー×3のセットです。第一弾のアクスタのみ使用しました。※素人目では傷などございませんなにわ男子西畑大吾大西流星道枝駿佑長尾謙杜高橋恭平大橋和也藤原丈一郎



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