まふまふ 歌い手 グッズ 大量 まとめ 缶バッジ ぬいぐるみ ペンライト 等

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ご覧頂きましてありがとうございます。b6090まふまふ歌い手グッズ大量まとめ缶バッジぬいぐるみペンライト等こちら未開封・開封済み有りの混在品になります。一部スレキズ等もございます。ペンライト点灯確認済み。バラ売りはありません、まとめてのみお取引になります。また以前に商品発送後にクレームを受け中身を抜かれて返送された事があった為、発送後においての返送受け付けなどは出来ません、現状品としてお考えください、ご理解頂ける方のご購入願います。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡お待ちしております。即購入OKです！#マグ＠まふまふ#まふまふ