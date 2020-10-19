矢沢永吉『歴代トランスポーター 1988-2005 全20種収納BOX』



矢沢永吉 - Eikichi Yazawa 矢沢永吉 - Eikichi Yazawa



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公式】 E.YAZAWA ONE NIGHT SHOW 2022 公式】 E.YAZAWA ONE NIGHT SHOW 2022

矢沢永吉オフィシャルサイトで販売され、新品で、購入して開封しずに、大切に、自宅保管してました。開封して、状態を確認して、出品しました。矢沢永吉『歴代トランスポーター1988～2005全20種収納BOX』状態は新品、未使用、開封済開封して、箱を開けただけトランポ他未取出外見上、BOX、トランポ、共に、汚れ色褪せ、塗装落ち、切れ、スレ、傷、欠損なし保管状態良好美品箱のサイズは、約47.5×27.5×3㎝絶版入手困難コレクションの一品としていかがでしょうかヨロシクお願いいたします。