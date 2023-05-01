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日本画水彩画　秋筏図
商品番号 F35662066620
商品名

日本画水彩画　秋筏図
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横山大観に師事した画家が書いた絵です。秋筏図です。落款あり　額装付き。サイズ41x52cm
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