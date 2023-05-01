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商品詳細
横山大観に師事した画家が書いた絵です。秋筏図です。落款あり 額装付き。サイズ41x52cm
http://narcologia.ru/goods/Adder21275.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful702251.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild509652.html
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
http://narcologia.ru/goods/Adder21275.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful702251.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild509652.html
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図
日本画水彩画 秋筏図