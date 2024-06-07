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細棹・中棹用三味線ハードケースです。鍵は有ります。カスリ傷や経年による使用感が有ります。(画像でご確認下さい。)しっかりしたケースなので使用する分には問題ありません。発送はリサイクルダンボールを継ぎ足して梱包しますので、見た目が悪くなります事をご了承下さい。サイズ(約)外寸：103×26×12.5㎝内寸：100×23㎝ご理解頂ける方のみご購入ご検討お願いいたします。☆必ずプロフィールをご覧下さい