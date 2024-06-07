メルカリ 油絵 uF6-010311 愛しい女たち

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世界にたったひとつ！＜油絵のサイズ＞U.S.サイズ 40.5cmx31cm(日本サイズのF6号の大きさより上下左右５ｍｍほど小さい）サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2011年制作）キャンバスの耐久性保持のため、裏にジェッソを塗布している場合があります◼他の額付きご希望の場合は【メルカリ油絵 uF6-010311】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\"(ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）2023】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和#大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #お孫さんへのプレゼント #子供のころの思い出#開店祝い#開業祝い