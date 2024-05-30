USJエクスプレスパス　ピンク2枚

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USJエクスプレスパス、2枚記載のアトラクションのうち１つだけ待ち時間無しで乗車出来ます。マリオカート〜クッパの挑戦状〜を選んだ場合はスーパー・ニンテンドー・ワールドの整理券発行が終了しても好きなタイミングでスーパー・ニンテンドー・ワールドに入場、乗車可能です。＊有効期限：2024年3月＊１人１枚必要別途スタジオパスが必要です。＊使い方がわかる方のみ、ご購入お願い致します。＊返品・返金の対応はお受けすることが出来ません。未使用ですが個人保管の為、汚れ折れ等ありますが、ご了承ください。使用に差し支えありません。＊他サイトにも出品中の為、急に出品取り消しあります。