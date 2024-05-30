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ユニバ　エクスプレスパス 3枚
商品番号 H67905321667
商品名

ユニバ　エクスプレスパス 3枚
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバに行く予定がないので出品します。2023年10月末までの有効期間です。本券とは別にユニバの入場券or年間パスが必要です。1枚につき1回ですのでご注意くださいませ。折ってしまったので折り目があります。これ以上の値下げは厳しいです。お早めにご購入くださいませ。
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