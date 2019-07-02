【訳あり激安】犬猫生活 高級ドッグフード オールステージ全年齢用 850g×3袋

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商品詳細
・犬猫生活の全年齢用ドライドッグフード。・賞味期限：2024年1月6日賞味期限間近のため、格安で出品します。・公式サイトの定期購読で1袋5258円で販売されています。・国産中心の厳選素材使用の高級ドッグフードです。
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