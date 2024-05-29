新品タグ付き CARACTERE キャラクテール キャミソール サイズ 40

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商品詳細
1473キャラクテールのキャミソールです！定価39,000円イタリー製のレーヨン素材のキャミソールです。Tシャツと重ねて着てもオシャレにコーデが決まりますよ(^-^)v着丈:53身幅:41他にも色々出してますので、下記ハッシュタグからぜひご覧下さい!(^^ゞ#AiriShop#AiriShopレディース#AiriShopS#AiriShopキャラクテールUNIQLOSAMANSAMOS2LEPSIMBURBERRYfranchelippeeINDIVIReflect23区EMODAstudioCLIPOpaqueClipNikoAndanySISaxesfemme無印良品theoryMpremierUnitedArrowsUrbanReseachなど出品していきます(^-^)
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