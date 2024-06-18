VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド90年代に購入したレッドレーベル、ヴィンテージ サマーニットです。薄手のニットで、着心地も軽く涼しいです！VivienneWestwood正規店にて購入。イタリア製。サイズ表記は、３８インチです。日本サイズのMからLぐらいかと思います。下記のサイズを参照ください。肩幅40cm身幅48cm着丈63cm目立った汚れなどはございませんが生地のスレ感など若干の使用感などがあります。ご理解の上、ご購入下さい。柄・デザイン...無地カラー...ブラック袖丈...半袖



ヴィヴィアンウエストウッド サマーポロニット 黒色 90s 38“ - ポロシャツ



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