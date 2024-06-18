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Shinzone パックTシャツ ホワイト×レッドボーダー
商品番号 W45092176049
商品名

Shinzone パックTシャツ ホワイト×レッドボーダー
ブランド名 ザシンゾーン
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、値札は保管しておりません。パックtシャツ（２枚セット）white×redborderホワイト/レッドボーダー【別注色】店舗限定カラーが登場！数量限定の売り切れ必至アイテムです！レッドを基調にした爽やかで明るい雰囲気のボーダーTと、ベーシックな白Tがセットになった春夏にピッタリのアイテム。細めのボーダーピッチでカジュアルすぎず、上品に着こなしていただけます。※バラ売り不可
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