Shinzone パックTシャツ ホワイト×レッドボーダー

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商品詳細
新品未使用、値札は保管しておりません。パックtシャツ（２枚セット）white×redborderホワイト/レッドボーダー【別注色】店舗限定カラーが登場！数量限定の売り切れ必至アイテムです！レッドを基調にした爽やかで明るい雰囲気のボーダーTと、ベーシックな白Tがセットになった春夏にピッタリのアイテム。細めのボーダーピッチでカジュアルすぎず、上品に着こなしていただけます。※バラ売り不可
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http://narcologia.ru/goods/tenet821163.html
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