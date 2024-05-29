✳︎新品未使用✳︎コーチCOACHマフラー✳︎ストール

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カラー···ブラックCOACHマフラー、ストール新品未使用タグ付き4年ぐらい前にカナダのお土産に頂きました。使う機会がないので出品致します。自宅保管、目視の為画像を確認希望上自己判断のもとご購入下さい。神経質な方はご遠慮下さい。折りたたんでの発送となりますことをご理解の程宜しくお願い致します。他でも出品していますので、突然消去する可能性があります。