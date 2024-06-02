美品 23区 切り替え ノースリーブ ブラウス 46 黒 大きい サイズ

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商品詳細
◆他にも色々と出品しています◆◆フォローワー様やフォローして頂いた方には割引をさせて頂きます。レディースの出品も始めましたので、レディースをお探しの方は、#SAMANSAレディースをご覧下さい。◆商品説明◆23区のブラウスです。 お色は黒色です。ジャージ生地とシフォン生地の切り替えデザインです。サイドからバックにかけ切り替えになっています。Aラインでゆったりシルエット。背面ボタン有り。夏らしい素材感になっており、シンプルでサラッと着やすいデザインが魅力的。◆コンディション◆目立つダメージや汚れは無く使用感の少ない美品です。◆素材◆写真参考◆表記サイズ◆写真参考◆実寸サイズ◆肩幅約49cm身幅約59cm着丈約66cm※必ず自己紹介欄をご覧下さい。※気になる点がありましたら事前にコメント下さい。#古着#23区#ブラウス#オンワード樫山#SAMANSAレディース
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