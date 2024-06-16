ジュンヤワタナベ スパンコール　ブルー　半袖ブラウス

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商品詳細
ジュンヤワタナベで20年程前に購入したブラウスです。スパンコールと鮮やかなブルーが素敵です。色は、最後の写真が一番近いと思います。気に入ってくださる方に。着用回数は数回、最後に着た後はクリーニングに出し、その後長期自宅保管していました。比較的綺麗だと思いますが、かなり以前のものです。古着やヴィンテージにご理解のある方にお譲りできればと思います。完品を求める方、神経質な方は購入をお控えください。なお、喫煙者はおりませんが、猫を飼っていますので、アレルギーのある方など、気になる方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。サイズ 表記ありませんが、ギャルソンのM相当だと思います。胸囲44㎝（脇下で計測）着丈63㎝平置き採寸です。多少の誤差はお許しください。#ジュンヤワタナベ#コムデギャルソン#スパンコール#半袖素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏
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