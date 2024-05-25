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自由区 Vネックブラウス ベージュ 38
商品番号 O39967528441
商品名

自由区 Vネックブラウス ベージュ 38
ブランド名 自由区
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···バルーン/ボリューム袖素材···コットン(綿)、リネン(麻)数回着用しただけなのでほぼ使用感なく美品です。左脇下にホックが付いていてバックのデザインが特に可愛らしい１枚です。
http://narcologia.ru/goods/update755295.html
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