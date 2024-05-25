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- 自由区 Vネックブラウス ベージュ 38
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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···バルーン/ボリューム袖素材···コットン(綿)、リネン(麻)数回着用しただけなのでほぼ使用感なく美品です。左脇下にホックが付いていてバックのデザインが特に可愛らしい１枚です。
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