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トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5
商品番号 O72065351568
商品名

トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペット用マウスピースMarcinkiwicz(マーシンキウィッツ)のスタンダードモデルのMODEL5です。少しの間使用したためシャンクなどに傷や汚れがございますが、演奏に支障は御座いません。個人的には5Cに近いリムサイズとして購入し、比較的リムは深いため、吹奏楽などような場面で少しポピュラーの音を出したい時に使用しておりました。・カップ直径16.84mm・カップの深さ12.07mm・スロート27・リムミディアムフラット・比較サイズBach7C種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/passivity216383.html
http://narcologia.ru/goods/kindness839905.html
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