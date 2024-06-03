トランペット用マウスピースMarcinkiwicz(マーシンキウィッツ)のスタンダードモデルのMODEL5です。少しの間使用したためシャンクなどに傷や汚れがございますが、演奏に支障は御座いません。個人的には5Cに近いリムサイズとして購入し、比較的リムは深いため、吹奏楽などような場面で少しポピュラーの音を出したい時に使用しておりました。・カップ直径16.84mm・カップの深さ12.07mm・スロート27・リムミディアムフラット・比較サイズBach7C種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース



トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5 - 管楽器



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売り出し トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5



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