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商品詳細
トランペット用マウスピースMarcinkiwicz(マーシンキウィッツ)のスタンダードモデルのMODEL5です。少しの間使用したためシャンクなどに傷や汚れがございますが、演奏に支障は御座いません。個人的には5Cに近いリムサイズとして購入し、比較的リムは深いため、吹奏楽などような場面で少しポピュラーの音を出したい時に使用しておりました。・カップ直径16.84mm・カップの深さ12.07mm・スロート27・リムミディアムフラット・比較サイズBach7C種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/passivity216383.html
http://narcologia.ru/goods/kindness839905.html
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トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5 - 管楽器
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売り出し トランペット マウスピース Marcinkiwicz MODEL5
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