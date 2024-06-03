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PRADA レディース ポロシャツ
商品番号 B78050835669
商品名

PRADA レディース ポロシャツ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズはXS、実寸は身幅39cm、肩幅33cm、裄丈33cm、着丈50cmになります。柄・デザイン···無地カラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···春、夏
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