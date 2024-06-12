fennica/homspunスタンドカラーギャザーPOブラウス/ホームスパン

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商品詳細
ホームスパンのプルオーバーの半袖ブラウス。スタンドカラーの襟、首元はスッキパーのように開いています。肩部分に切り替えがあり、袖にはギャザーが。バックサイドもヨーク下にたっぷりとギャザーが入っています。ゆったりとしたサイズ感、ギャザーの甘さと、フロントのすっきりとしたデザインがマッチした一枚です。カラー濃いネイビー(インディゴ染めっぽい)サイズ着丈71身幅80㎝生地の織り目が染めにより格子状に見えます。元からの物ですのでご理解頂ける方に。目立つ汚れダメージは見当たりません。ホームスパン homspunbeamsboyビームスボーイnestRobe ネストローブJOURNALSTANDARDluxeBshopvetraベトラorcivaiオーシバルオーチバルフェニカfennicafogllinenwork
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