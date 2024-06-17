ジョンストンズカシミヤマフラー

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商品詳細
ジョンストンズカシミヤ マフラーJohnstonsofElgin人気カラーです！サイズ180㎝×25㎝（フリンジ除く。多少誤差はお許しください。)カラー ヘッシアンドレススチュワート素材カシミヤ100% スコットランド製海外正規品を扱うセレクトショップで購入した並行輸入品です。よろしくお願い致します。同じようなのを持っているのでお譲り致します。購入は今年の冬ですが使っていないので未使用に近いです。
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