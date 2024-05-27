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★極美品★ FRAY I.D ワンピース 冠婚葬祭 フォーマル ドレス 半袖
商品番号 W93275860011
商品名

★極美品★ FRAY I.D ワンピース 冠婚葬祭 フォーマル ドレス 半袖
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 4,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は閲覧いただき誠にありがとうございます。FRAYI.Dフレイアイディー膝丈ワンピースチュールブラック定価22,000円◎サイズS平置き実寸総丈約103cm(スカート部分59cm)ウエスト約33cm※素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。◎状態着用回数1回数時間のみ目立つ傷や汚れはありません✨クリーニング後自宅保管していました。サイズが合わなくなったためお譲りいたします。◎商品紹介普段使いから冠婚葬祭などフォーマルなシーンにもおすすめ！結婚式、二次会、イベント、お食事会、お顔合わせ、デート、パーティ等様々なシーンでご使用いただけます♪シンプルですが高い位置での切り替えデザインにより、とても可愛くてシルエットも綺麗です。同商品の中でメルカリ最安値で出品させていただきます！⁽⁽ଘ(ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾これより安い出品者様が見えましたらお値下げ対応可能です。※商品の色味は、撮影場所や光のあたり具合などにより色味が違って見える場合が御座います。予めご了承下さい。※発送はコンパクトに折りたたみ、最安値の方法で送らせて頂きますので、畳みジワはご了承下さい。袖丈···半袖柄・デザイン···無地色…ブラックUNITEDTOKYOSTUDIOSKhajuIENASLOBEIENASHIPSSpickandSpanJOURNALSTANDARDjournalstandardL'essageNOBLEPlageFRAMeWORKBAYCREW'SADAMETROPE'LAGUNAMOONUNITEDARROWSO'neilofDublinGALLARDAGALANTEELENDEEKADORFREAK'SSTOREAmeriVINTAGEUN3D.ユナイテッドトウキョウステュディオスカージュイエナスローブイエナシップススピックアンドスパンジャーナルスタンダードフレームワークベイクルーズアダムエロペラグナムーンユナイテッドアローズオニールオブダブリンガリャルダガランテ
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