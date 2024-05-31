あゆみ介護シューズ　七宝柄　紺色

カラー···紺色ダブルマジックⅡ 雅サイズＬＬ（24〜24.5センチ）病院用に用意したものですが、他のものを履いたため、一度も使用しませんでした。新品ですが、自宅保管していたものです。ご理解頂ける方で、よろしくお願い致します。定価より、かなりお安くしているため、お値下げ不可とさせて頂けきます。



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