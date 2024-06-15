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新作‼️LOEWE✨ロエベ✨カゴバック❗️未使用に近い‼️美品‼️
商品番号 M37359140882
商品名

新作‼️LOEWE✨ロエベ✨カゴバック❗️未使用に近い‼️美品‼️
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　ナチュラル／ホワイト素材　ラフィア/カーフハンドルドロップ　23から25センチ重さ　0.24kg高さ20.5✖️幅26.5✖️深さ10モデルIDA223099X08製造国　スペイントップハンドル　本革価格　　92000円税込価格　101200円2023.7.6大阪市内の阪急百貨店内　直営店にて購入致しました。大切なお出掛けの時に　使用したのみですので　未使用に近い超美品です。ペット及び喫煙者はおりません。タグ、収納袋、阪急百貨店購入時の白色のロエベ紙袋もお付け致します。ご検討の程　よろしくお願い致します。お値下げご希望の方は　お気軽にお声掛けください！追伸　長財布は余裕に入って大変便利です‼️綺麗目やカジュアル　どちらにも素敵にご使用になれます。
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