新作‼️LOEWE✨ロエベ✨カゴバック❗️未使用に近い‼️美品‼️

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商品詳細
色 ナチュラル／ホワイト素材 ラフィア/カーフハンドルドロップ 23から25センチ重さ 0.24kg高さ20.5✖️幅26.5✖️深さ10モデルIDA223099X08製造国 スペイントップハンドル 本革価格 92000円税込価格 101200円2023.7.6大阪市内の阪急百貨店内 直営店にて購入致しました。大切なお出掛けの時に 使用したのみですので 未使用に近い超美品です。ペット及び喫煙者はおりません。タグ、収納袋、阪急百貨店購入時の白色のロエベ紙袋もお付け致します。ご検討の程 よろしくお願い致します。お値下げご希望の方は お気軽にお声掛けください！追伸 長財布は余裕に入って大変便利です‼️綺麗目やカジュアル どちらにも素敵にご使用になれます。
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