マッキントッシュフィロソフィー　レースアップシューズ　靴　22.5cm

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値下げしましたヒール部分…約5cmカラー···ブラック履き口···紐柄・デザイン···無地マットな黒で使いやすく、履いた時のラインが綺麗です。10回未満の使用です。靴が増えたので綺麗なうちに出品いたしました。中古品だとご理解ある方のみお願いいたします。同ブランドの箱に入れて発送しますが、こちらのシューズとは別シリーズの箱です。神経質な方はご遠慮ください。