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マッキントッシュフィロソフィー　レースアップシューズ　靴　22.5cm
商品番号 T28607295421
商品名

マッキントッシュフィロソフィー　レースアップシューズ　靴　22.5cm
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしましたヒール部分…約5cmカラー···ブラック履き口···紐柄・デザイン···無地マットな黒で使いやすく、履いた時のラインが綺麗です。10回未満の使用です。靴が増えたので綺麗なうちに出品いたしました。中古品だとご理解ある方のみお願いいたします。同ブランドの箱に入れて発送しますが、こちらのシューズとは別シリーズの箱です。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Sydney440949.html
http://narcologia.ru/goods/calling150.html
http://narcologia.ru/goods/plaque655907.html
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