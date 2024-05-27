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- [美品] トゥモローランド ネイビー ヘムトップス
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商品詳細
トゥモローランド公式通販で購入したヘムトップスです。2回着用しましたが、目立つダメージなどない美品です。大切に保管しておりましたが、着る機会がないため安くお譲りします。サイズ身幅46肩幅37着丈67そで丈29袖丈...半袖季節感...春,秋
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