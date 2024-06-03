最終処分価格！ Whim Gazette ノースリーブ2wayレースブラウス

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WhimGazetteウィムガゼットノースリーブ2wayレースブラウススカラップブラウスブルーWhimGazette人気のレースブラウス♡こだわりのインポートスカラップレースを使用。ブラウスの裾に向かうと繊細なレースになるためレースがより綺麗に見えるデザインです。返しの入ったハイネックは大人の女性を漂わせる上品なつくり。また前後使える2way仕様のため、シェルボタン側はボタンを外す位置で違う雰囲気を楽しめたり全て外せば羽織りとしても◎様々なシーンで使える万能な一枚です♪落ちつきあるブルーカラーのためアクセントカラーとしてインナー使いは勿論、ノースリーブでお仕立ての良い綺麗なシルエットを楽しむのも◎◎1度のみの使用。傷、汚れもなくとても綺麗な状態です！●定価2万円程●カラーブルー （少しパープルがかったブルー。 モデルさんと実物写真の中間色です）●素材ナイロン100%キュプラ100％●サイズFREE●平置き寸法肩幅31身幅44着丈59＊多少の誤差はご了承ください●日本製●あくまでも中古品ということをご理解頂ける方 に宜しくお願いします。●配送についてコンパクトにした上での発送になります。シワについてご理解を宜しくお願いいたしま す。カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏