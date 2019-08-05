希少✨ラルフローレン　ハーバード大学限定ポロシャツM

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商品詳細
ハーバード大学の売店で購入しましたハーバード大学限定のラルフローレンのポロシャツです。黒無地にハーバードのレッドのロゴと刺繍があります。日本では入手困難な希少品です。家族のお土産に購入しましたが、誰も着てくれず自宅保管しておりました。日本では手に入りにくい希少なお品です。肩幅約37cm身幅約44cm袖丈約15cn着丈約63cm#POLO#POLORALPHLAUREN#RALPHLAUREN#ポロ#ラルフローレン柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/providence372794.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation348121.html
http://narcologia.ru/goods/providence209394.html
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