希少✨ラルフローレン　ハーバード大学限定ポロシャツM

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ハーバード大学の売店で購入しましたハーバード大学限定のラルフローレンのポロシャツです。黒無地にハーバードのレッドのロゴと刺繍があります。日本では入手困難な希少品です。家族のお土産に購入しましたが、誰も着てくれず自宅保管しておりました。日本では手に入りにくい希少なお品です。肩幅約37cm身幅約44cm袖丈約15cn着丈約63cm#POLO#POLORALPHLAUREN#RALPHLAUREN#ポロ#ラルフローレン柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖